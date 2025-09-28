إصابة إسرائيلي بجروح خطيرة في هجوم دهس مشتبه به بالضفة الغربية

أصيب إسرائيلي يبلغ من العمر نحو 20 عاما بجروح خطيرة في هجوم دهس مشتبه به نفذه فلسطيني في الضفة الغربية المحتلة، وفق ما أفاد به مسعفون.

ووصف جيش الاحتلال الإسرائيلي الحادث بأنه "هجوم"، مشيرا إلى أن المنفذ استشهد برصاص قوات الاحتلال.

وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، أن الحادث وقع غرب مدينة نابلس، حيث اندفعت شاحنة مسرعة واصطدمت بمركبة.

وفي الأثناء، نقلت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مصادر أمنية أنه من المحتمل أن يكون الإسرائيلي قد أُصيب بطلق ناري بالخطأ أطلقته قوات الأمن الإسرائيلية أثناء استهدافها المنفذ. ولا يزال الحادث قيد التحقيق.