قال رئيس وزراء الاسرائيلي نتنياهو: "نعمل على خطة ليست نهائية حتى الآن بشأن غزة ونأمل أن نتوافق عليها".

وأكد "أن إذا وافقت حماس على إطلاق سراح الرهائن وأوقفت الحرب قد نسمح لهم بالخروج من غزة".

وقال نائب الرئيس الأميركي": نريد إطلاق سراح كل المحتجزين وأن لا تشكل حماس تهديدا إرهابيا لإسرائيل ونريد إدخال المساعدات".

وأكد أن "محادثات معقدة تدور الآن بيننا وبين العرب والإسرائيليين"، بحسب وكالة معا الفلسطينية

وشدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في منشور على منصة "تروث سوشيال"، على أن هناك "فرصة حقيقية لتحقيق العظمة في الشرق الأوسط"، مشددًا على أن "الجميع منخرطون في أمر مميز يحدث للمرة الأولى على الإطلاق"، مضيفًا: "سوف ننجزه".