هيئة البث الإسرائيلية: قوات من سلاح البحرية بدأت عملية السيطرة على أسطول الصمود

أعلن أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار عن غزة أن قوات إسرائيلية اعتقلت المشاركين على متن السفينتين "ألما" و"سيروس".

وطلبت البحرية الإسرائيلية من أسطول الصمود تغيير مساره باتجاه ميناء أسدود، وفقاً لقناة الجزيرة الإخبارية.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن عناصر من قوات البحرية الإسرائيلية صعدوا على متن سفن مشاركة في أسطول الصمود.

وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية أن قوات من سلاح البحرية بدأت عملية السيطرة على أسطول الصمود.

من جهته، قال أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار عن غزة إن سفنه تتعرض لاعتراض غير قانوني وتعطيل للكاميرات.

وأضاف الأسطول أن عسكريين يصعدون على متن سفنه.