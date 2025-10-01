حكيمي وفيتينيا على رأس تشكيل باريس سان جيرمان أمام برشلونة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لباريس سان جيرمان الفرنسي، عن تشكيل فريقه لمواجهة برشلونة الإسباني، مساء اليوم الأربعاء، في دوري أبطال أوروبا.

ويغيب عن باريس العديد من نجوم الفريق بسبب الإصابة مثل عثمان ديمبيلي، ديزيري دوي، كفاراتسيخيليا.

وفاز باريس في الجولة الأولى على نظيره أتالانتا برباعية نظيفة.

وجاء تشكيل باريس سان جيرمان كالتالي:

حراسة المرمى: لوكاس شوفالييه

خط الدفاع: أشرف حكيمي - إيليا زابارني - ويليان باتشو - نونو مينديز

خط الوسط: فابيان رويز - فيتينيا - جواو نيفيز

خط الهجوم: إبراهيم مبايي - سيني مايولو - برادلي باركولا.

ويتواجد على مقاعد بدلاء باريس سان جيرمان كل من: سافونوف - مارين - لوكاس بيرالدو - جونزالو راموس - لي كانج إن - لوكاس هيرنانديز - زائير إيمري - جانجيل - نجانتو.