 الصومال يدعو لتحرك دولي عاجل لوقف الجوع المرتبط بالنزاعات - بوابة الشروق
الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 10:42 ص القاهرة
الصومال يدعو لتحرك دولي عاجل لوقف الجوع المرتبط بالنزاعات

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 - 10:15 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 - 10:15 ص

دعا مندوب الصومال الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير أبو بكر عثمان، المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات حاسمة للتصدي للجوع الناجم عن النزاعات، مؤكداً أمام مجلس الأمن أن الحرب والجوع "خطران متلازمان يهددان الاستقرار العالمي".

وقال السفير، خلال الجلسة المفتوحة بشأن الأمن الغذائي المرتبط بالنزاعات - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الصومالية "صونا"، اليوم الثلاثاء - إن استمرار استخدام الجوع كسلاح يمثل انتهاكاً خطيراً يتطلب تفعيل بنود قرار مجلس الأمن 2417، وتعزيز نظم الإنذار المبكر، ومحاسبة الجهات المتورطة.

وأوضح أن تقرير "الأزمات الغذائية العالمي 2025" يؤكد الارتفاع المتزايد في أعداد من يعانون من الجوع الحاد، الأمر الذي يستدعي تعاوناً دولياً واسعاً لدعم الأمن الغذائي وبناء القدرة على الصمود.

وأشار إلى مبادرات أفريقية رائدة في هذا المجال، مثل "إعلان كمبالا" التابع للاتحاد الأفريقي، والموقف الأفريقي الموحد لتعزيز فاعلية العمل الإنساني، اللذين يركزان على دعم الإنتاج المحلي، وتمكين المجتمعات، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

