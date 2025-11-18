استطلاع: غالبية الألمان يؤيدون فرض فترة إلزامية من الخدمة المجتمعية

كشف استطلاع حديث للرأي أن غالبية واضحة من الألمان تؤيد فرض فترة إلزامية من الخدمة المجتمعية على جميع المواطنين.

وكشف الاستطلاع الذي أُجراه معهد "فورسا" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من مجلة "شتيرن" الألمانية ومحطة "آر تي إل" التلفزيونية أن 75% من المشاركين يدعمون الفكرة، التي تتضمن أداء خدمة مجتمعية لفترة لا تقل عن ستة أشهر. في المقابل، عارض الفكرة 23%، فيما امتنع 2% عن الإجابة.

وتضمنت الخيارات المطروحة في السؤال مؤسسات اجتماعية، والقوات المسلحة، وهيئات الحماية المدنية كمواقع محتملة لأداء هذه الخدمة في مرحلة ما من حياة الفرد.

وشمل الاستطلاع 1009 أشخاص خلال الفترة بين 13 و14 نوفمبر الجاري.

وكان قد تم تعليق التجنيد الإجباري في ألمانيا عام 2011، ما أنهى فعليا الخدمة العسكرية والمدنية الإلزامية، وتم استبدالها ببرنامج خدمة تطوعية.

وتشهد ألمانيا منذ سنوات نقاشا حول إدخال خدمة مدنية عامة، لا سيما في سياق الجدل حول إعادة التجنيد الإجباري.

وكان الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير قد دعا إلى فرض خدمة إلزامية شاملة، وقال الأسبوع الماضي: "على المدى الطويل، ستكون فترة الخدمة الإلزامية للجميع أكثر عدلا – بعضهم يخدم في القوات المسلحة، وآخرون في المؤسسات الاجتماعية".

وقد اتفقت الحكومة الألمانية بزعامة المستشار فريدريش ميرتس على إصلاح نظام الخدمة العسكرية، بحيث يعتمد في البداية على المشاركة الطوعية.