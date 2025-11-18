أوكرانيا: مقتل وإصابة 960 عسكريا روسيا خلال 24 ساعة

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير 2022، إلى نحو مليون و160 ألفا و380 فردا، من بينهم 960 قتلوا، أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، اليوم الثلاثاء.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 11355 دبابة، و23594 مركبة قتالية مدرعة، و34499 نظام مدفعية، و1545 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1247 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 428 طائرة حربية، و347 مروحية، و81793 طائرة مسيرة، و3940 صاروخ كروز، و28 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و67579 من المركبات وخزانات الوقود، و4000 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من مثل هذه البيانات من مصدر مستقل.