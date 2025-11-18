 الأوقاف الإسلامية بالقدس: عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى وسط إجراءات مشددة - بوابة الشروق
الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 10:29 ص القاهرة
الأوقاف الإسلامية بالقدس: عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى وسط إجراءات مشددة

غزة - ( د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 - 10:13 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 - 10:13 ص

أفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس بـ "اقتحام مستوطنين، صباح اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي".

وقالت دائرة الأوقاف في بيان اليوم، أوردته وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا)، إن عشرات المستوطنين نظموا جولات استفزازية في باحات الأقصى وتلقوا شروحات عن /الهيكل/ المزعوم وأدوا طقوسًا تلمودية في المنطقة الشرقية منه".

ووفق الوكالة، "فرضت قوات الاحتلال قيودًا وتضييقات على دخول المصلين والمقدسيين للمسجد، واحتجزت هوياتهم عند بواباته الخارجية" ، مشيرة إلى أن "سلطات الاحتلال أبعدت حارس الأقصى حمزة النبالي عن المسجد لمدة ستة أشهر".

وأوضحت "صفا": "تتواصل الدعوات المقدسية الواسعة لأهالي القدس والداخل الفلسطيني المحتل للحشد والنفير نحو المسجد الأقصى، والرباط في باحاته، إفشالًا لمخططات الاحتلال ومستوطنيه".

و"يشهد المسجد الأقصى اعتداءات واقتحامات متواصلة من قبل المستوطنين وشرطة الاحتلال، في محاولة لتغيير الواقع الديني والتاريخي القائم فيه"، بحسب الوكالة.

