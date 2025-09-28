مراسل أكسيوس: نتنياهو سيلتقي ويتكوف وكوشنر اليوم للاتفاق على تفاصيل خطة ترامب بشأن غزة

كشف مراسل موقع أكسيوس الأمريكي، باراك رافيد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، سيلتقي اليوم الأحد جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والمبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف لبحث الخطة الأمريكية بشأن غزة.

وذكر رافيد في منشور علي منصة إكس نقلا عن مصادر وصفها بالمطلعة قولها إن المبعوث الخاص ستيف ويتكوف وصهر الرئيس ترامب جاريد كوشنر من المتوقع أن يلتقيا اليوم في نيويورك برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في محاولة لسد الفجوات المتبقية حول الخطة الأمريكية لإنهاء الحرب في غزة.

وعبر الرئيس ترامب في وقت سابق اليوم الأحد عن تفاؤله إزاء التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في غزة، قائلا إن هناك "فرصة حقيقية لتحقيق إنجازات عظيمة في الشرق الأوسط"، وذلك قبيل محادثاته المقررة غدا الاثنين مع نتنياهو، وفقا وكالة رويترز.

وقال ترامب في منشور على منصة (تروث سوشال): "لدينا فرصة حقيقية لتحقيق إنجازات عظيمة في الشرق الأوسط. الجميع على استعداد لشيء مميز. شيء سنحققه لأول مرة على الإطلاق".

ولم يقدم ترامب تفاصيل عن اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار مقابل إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين في غزة، لكن نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس قال لبرنامج (فوكس نيوز صنداي) إن مسئولين أمريكيين كبارا منخرطون في مفاوضات "معقدة للغاية" مع مسئولين إسرائيليين وعرب.

وذكر فانس أنه "يشعر بتفاؤل حذر" إزاء التوصل إلى اتفاق.

وقال فانس: "أشعر بتفاؤل حيال وضعنا الحالي أكثر من أي وقت مضى خلال الأشهر القليلة الماضية، ولكن لنكن واقعيين، فهذه الأمور قد تخرج عن مسارها في اللحظة الأخيرة".

وأضاف أن الخطة تتضمن ثلاثة عناصر رئيسية، هي إعادة جميع الرهائن وإنهاء تهديد حماس لإسرائيل وتكثيف المساعدات الإنسانية في غزة.

وتابع: "أعتقد أننا قريبون من تحقيق هذه الأهداف الثلاثة".