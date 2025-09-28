إندونيسيا: زلزال شرق جاوة يستنفر خدمات الطوارئ الصحية على مدار الساعة في سيتوبوندو

أعلنت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث في إندونيسيا، أن الخدمات الصحية في منطقة سيتوبوندو، شرق جاوة، باتت تعمل على مدار الساعة، وذلك عقب الزلزال الذي ضرب المنطقة يوم الخميس الماضي بقوة بلغت 5.7 درجات على مقياس ريختر.

وقال رئيس مركز البيانات والمعلومات والاتصالات بالوكالة الوطنية لإدارة الكوارث عبد المحاري، في بيان اليوم الأحد، إن التنسيق الذي جرى أمس السبت (27 سبتمبر) أسفر عن توجيهات بتشغيل مطبخ طوارئ لمدة ثلاثة أيام، إلى جانب إبقاء العيادات الصحية المحلية (بوسكيسماس) في حالة استعداد دائم، حسب وكالة أنتارا نيوز الإندونيسية للأنباء اليوم الأحد.

وقد أثر الزلزال على نحو 550 شخصا، دون تسجيل أي إصابات أو وفيات حتى الآن.

وانتقل العديد من السكان الذين تضررت منازلهم مؤقتًا للإقامة لدى أقاربهم.