الاتحاد الدولي للنقل الجوي يختار مصر للطيران لاستضافة المؤتمر الدولي لمقدمي الخدمات الأرضية 2026

أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي (أياتا) عن اختيار مصر للطيران لاستضافة الدورة الثامنة والثلاثين من المؤتمر الدولي لمقدمي الخدمات الأرضية (IGHC)، والمقرر انعقاده في مايو 2026 بالقاهرة، في حدث عالمي بارز يُقام تحت رعاية شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية.

ويأتي اختيار القاهرة ليعكس الثقة الدولية في مكانة مصر كمحور إقليمي وعالمي لصناعة الطيران، وتتويجًا لجهود الدولة في تطوير البنية التحتية والخدمات اللوجستية بمطاراتها، التي تعد من الأكبر والأكثر تطورًا في أفريقيا.

وخلال لقائه مع محمد لطفي المدير الإقليمي لمنطقة شمال أفريقيا وبلاد الشام بالاتحاد الدولي للنقل الجوي (أياتا)، وLaetitia Slottved رئيس قطاع الأحداث والمؤتمرات بشركة CP&S-Events، أعرب الطيار أحمد عادل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة لمصر للطيران، عن اعتزازه البالغ بهذا الاختيار، مؤكداً أن المؤتمر يمثل منصة مهمة لتبادل الخبرات وعرض أحدث الابتكارات في مجال الخدمات الأرضية، بما يعزز مكانة مصر كمركز استراتيجي للطيران بالمنطقة.

وقال الطيار أحمد عادل: "هذا الإنجاز يبرز قدرات وإمكانات شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية في تقديم خدمات عالية الجودة وفق أحدث المعايير العالمية، كما أنه يفتح آفاقًا جديدة للتعاون الدولي وجذب الاستثمارات، ويعكس صورة مشرفة لمصر أمام المشاركين من مختلف أنحاء العالم."

ويعد مؤتمر IGHC أحد أبرز الفعاليات العالمية في صناعة الطيران المدني، حيث يجمع سنويًا أكثر من 1000 خبير ومسؤول تنفيذي من شركات الطيران الدولية، ومقدمي الخدمات الأرضية، ومشغلي المطارات، وموردي المعدات والتقنيات.



وتناقش جلساته قضايا حيوية تشمل معايير السلامة، والتحول الرقمي، والاستدامة البيئية، ورفع كفاءة العمليات لمواكبة النمو المتسارع في حركة الطيران العالمية.

ومن المنتظر أن يتضمن المؤتمر برنامجًا متكاملًا يشمل جلسات نقاشية ومعرضًا تجاريًا لعرض أحدث التقنيات، وورش عمل متخصصة لتقديم حلول عملية للتحديات التشغيلية، إلى جانب فرص واسعة للتواصل وبناء الشراكات بين الشركات العالمية المشاركة.