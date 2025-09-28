وزارة الإسكان: استرداد مقدمات مشروع بيت الوطن للمصريين بالخارج عبر البريد الإلكتروني الرسمي

أكدت وزارة الإسكان المرافق والمجتمعات العمرانية، حرصها على تلبية رغبات المصريين بالخارج المتقدمين لمشروع “بيت الوطن” في الحصول على قطع أراضٍ مميزة، مع استمرار خطط الطرح بالمراحل المختلفة.

وأوضحت أنه لمن يرغب في استرداد مقدماته المالية، يتعين إرسال طلب الاسترداد عبر البريد الإلكتروني المخصص والموضح على الموقع الرسمي للمشروع من هنا.





وشددت الوزارة على التزامها بالتواصل الفعال مع المصريين بالخارج من خلال فرق عمل متخصصة للرد على الاستفسارات وحل أي مشكلات، في إطار الشفافية وتقديم أفضل الخدمات.



جدير بالذكر، أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أعلنت عن طرح ما يقارب 18 ألف قطعة أرض سكنية للمصريين بالخارج، ضمن المرحلة العاشرة والتكميلية من مشروع "بيت الوطن"، في أكبر طرح للأراضي منذ انطلاق المشروع عام 2012، حيث بلغ إجمالي ما تم طرحه في مختلف المراحل نحو 25 ألف قطعة أرض.

وأوضحت الوزارة أنه تم طرح المرحلة العاشرة الأساسية متضمنة نحو 3000 قطعة أرض سكنية، غير أن الإقبال الكبير أدى إلى تلقي نحو 15 ألف تحويل خلال فترة الطرح، وهو ما دفع إلى تحديث الموقع الإلكتروني للمشروع وإضافة ما يقارب 15 ألف قطعة جديدة موزعة على عدد من المدن، من بينها القاهرة الجديدة، الشيخ زايد، دمياط، الشروق، المنصورة الجديدة، 15 مايو، سفنكس الجديدة، بدر، 6 أكتوبر، العبور الجديدة، المنيا الجديدة، أسوان الجديدة، أكتوبر الجديدة، العلمين الجديدة، حدائق العاصمة، العاشر من رمضان، بني سويف، سوهاج الجديدة، أسيوط الجديدة، وقنا الجديدة، حيث تم بالفعل حجز 13 ألف قطعة.