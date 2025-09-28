الإسكان: طرح 18 ألف قطعة أرض للمصريين بالخارج ضمن مبادرة بيت الوطن بالمرحلة العاشرة والتكميلية

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن طرح ما يقارب 18 ألف قطعة أرض سكنية للمصريين بالخارج، ضمن المرحلة العاشرة والتكميلية من مشروع "بيت الوطن"، في أكبر طرح للأراضي منذ انطلاق المشروع عام 2012، حيث بلغ إجمالي ما تم طرحه في مختلف المراحل نحو 25 ألف قطعة أرض.

وأوضحت الوزارة أنه تم طرح المرحلة العاشرة الأساسية متضمنة نحو 3000 قطعة أرض سكنية، غير أن الإقبال الكبير أدى إلى تلقي نحو 15 ألف تحويل خلال فترة الطرح، وهو ما دفع إلى تحديث الموقع الإلكتروني للمشروع وإضافة ما يقارب 15 ألف قطعة جديدة موزعة على عدد من المدن، من بينها القاهرة الجديدة، الشيخ زايد، دمياط، الشروق، المنصورة الجديدة، 15 مايو، سفنكس الجديدة، بدر، 6 أكتوبر، العبور الجديدة، المنيا الجديدة، أسوان الجديدة، أكتوبر الجديدة، العلمين الجديدة، حدائق العاصمة، العاشر من رمضان، بني سويف، سوهاج الجديدة، أسيوط الجديدة، وقنا الجديدة، حيث تم بالفعل حجز 13 ألف قطعة.

وأكدت الوزارة أنها استحدثت مرحلة تكميلية تضمنت طرح نحو 4700 قطعة أرض إضافية بمناطق وأحياء مميزة بعدد من المدن الجديدة، منها: أكتوبر، دمياط الجديدة، 15 مايو، العبور، الشروق، بدر، سفنكس الجديدة، العبور الجديدة، أكتوبر الجديدة، العلمين، بني سويف الجديدة، العاشر من رمضان، السادات، برج العرب، قنا، وناصر الجديدة. وقد بلغ عدد المتقدمين للحجز المبدئي نحو 3500 مواطن خلال أسبوع واحد من فتح باب التقديم، وهو ما يعكس حجم الإقبال الكبير على المشروع.

وشددت وزارة الإسكان على حرصها المستمر في تلبية رغبات المواطنين من خلال توفير أراضٍ في مواقع متميزة، مع استكمال خطط الطرح خلال المراحل المقبلة من مشروع "بيت الوطن".