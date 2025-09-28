القسام تعلن عن عمليات نوعية ضد الاحتلال في تل الهوا: استهداف آليات عسكرية وقتل وإصابة عدد من الجنود

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية «حماس»، تنفيذ عمليات نوعية ضد قوات الاحتلال في منطقة تل الهوا جنوب مدينة غزة.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، مساء الأحد، إن عناصرها تمكنوا أمس، من استهداف قوة إسرائيلية تحصنت داخل أحد المنازل بقذيفة مضادة للأفراد، وأوقعوا أفراد القوة بين قتيل وجريح.

وأشارت إلى أن «عناصرها استهدفوا ناقلة جند إسرائيلية من نوع نمر بقذيفة تاندوم في محيط مسجد عمار بن ياسر في منطقة تل الهوا».

ولفتت إلى أن عناصرها تمكنوا أمس، من استهداف دبابة ميركافا إسرائيلية بقذيفة «الياسين 105» جنوب برج الصالحي في ذات المنطقة.

وفي سياق متصل، أفادت بأن عناصرها أكدوا قنص جندي إسرائيلي وقتله على الفور في منطقة حلاوة بحي التفاح شرق مدينة غزة بتاريخ 24-9-2025م.

وتواصل كتائب القسام وحركات المقاومة تصديها لآليات الاحتلال وجنوده المتوغلين في قطاع غزة ضمن معركة «طوفان الأقصى»، ومواجهة العدوان الإسرائيلي المستمر منذ ما يزيد عن عامين.