 الملك تشارلز الثالث يعتزم زيارة الفاتيكان أواخر أكتوبر المقبل - بوابة الشروق
السبت 27 سبتمبر 2025 4:59 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. من البديل الأنسب لـ ريبيرو في النادي الأهلي؟

النتـائـج تصويت

الملك تشارلز الثالث يعتزم زيارة الفاتيكان أواخر أكتوبر المقبل

لندن - (أسوشيتد برس) (د ب أ)
نشر في: السبت 27 سبتمبر 2025 - 4:21 م | آخر تحديث: السبت 27 سبتمبر 2025 - 4:21 م

يعتزم ملك بريطانيا تشارلز الثالث والملكة كاميلا القيام بزيارة رسمية إلى الفاتيكان في أواخر أكتوبر، بعد ستة أشهر من تأجيل الرحلة بسبب مرض البابا فرانسيس الراحل.


وبينما، أرجأ الملك والملكة زيارة الدولة الرسمية في أبريل، فقد التقيا بشكل خاص مع فرنسيس خلال زيارة الدولة التي قاما بها إلى إيطاليا واستمرت أربعة أيام. وتوفي فرنسيس بعد أسبوعين فقط من الاجتماع، والذي حدث وقت الذكرى العشرين للزواج الملكي.

وقال قصر باكنجهام في بيان إن الزيارة التي تم تغيير موعدها ستسمح لتشارلز وكاميلا بالانضمام إلى البابا الجديد، ليو الرابع عشر، في الاحتفال بعام اليوبيل 2025 للكنيسة الكاثوليكية. واليوبيل هو عام للمصالحة والحج تحتفل به الكنيسة كل 25 عاما.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك