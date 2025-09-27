الملك تشارلز الثالث يعتزم زيارة الفاتيكان أواخر أكتوبر المقبل

يعتزم ملك بريطانيا تشارلز الثالث والملكة كاميلا القيام بزيارة رسمية إلى الفاتيكان في أواخر أكتوبر، بعد ستة أشهر من تأجيل الرحلة بسبب مرض البابا فرانسيس الراحل.



وبينما، أرجأ الملك والملكة زيارة الدولة الرسمية في أبريل، فقد التقيا بشكل خاص مع فرنسيس خلال زيارة الدولة التي قاما بها إلى إيطاليا واستمرت أربعة أيام. وتوفي فرنسيس بعد أسبوعين فقط من الاجتماع، والذي حدث وقت الذكرى العشرين للزواج الملكي.

وقال قصر باكنجهام في بيان إن الزيارة التي تم تغيير موعدها ستسمح لتشارلز وكاميلا بالانضمام إلى البابا الجديد، ليو الرابع عشر، في الاحتفال بعام اليوبيل 2025 للكنيسة الكاثوليكية. واليوبيل هو عام للمصالحة والحج تحتفل به الكنيسة كل 25 عاما.