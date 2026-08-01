الجامعة البريطانية تكرم أوائل الثانوية العامة وتمنحهم منحا دراسية كاملة

نظمت الجامعة البريطانية في مصر احتفالية لتكريم أوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية لعام 2026، ومنحتهم منحًا دراسية كاملة بالتعاون مع مؤسسة محمد فريد خميس لتنمية المجتمع، وذلك برعاية فريدة خميس، رئيس مجلس أمناء الجامعة، والدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة، وبحضور الطلاب الأوائل من مختلف الشعب وأسرهم.

وجاءت الاحتفالية عقب تكريم محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لأوائل الجمهورية، لتنتقل بعدها مرحلة اختيار الطلاب لوجهاتهم الجامعية، حيث اعتبرت الجامعة أن رغبة عدد من الأوائل في الالتحاق بها تعكس مكانتها ضمن أبرز الخيارات الجامعية للمتفوقين هذا العام.

وشهدت الفعاليات حضور عدد من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس، إلى جانب مشاركة عدد من طلاب الجامعة من أوائل الثانوية العامة في الأعوام السابقة وأولياء الأمور.

وتضمنت الاحتفالية جولة داخل حرم الجامعة وكلياتها الثلاث عشرة، اطلع خلالها الطلاب على الإمكانات الأكاديمية والمعامل والتجهيزات، وأبدوا إعجابهم بالتخصصات المتاحة والبنية التعليمية.

واستعرضت الجامعة نظامها الأكاديمي، الذي يجمع بين المحتوى التعليمي المتطور ومتطلبات سوق العمل، ويمنح الخريجين شهادتين معتمدتين، إحداهما مصرية والأخرى بريطانية.

وأعلنت الجامعة أن 17 طالبًا من أوائل الثانوية العامة تقدموا بطلبات رسمية للالتحاق بعدد من كلياتها، شملت طب الأسنان، والصيدلة، والهندسة، والإعلام، والقانون، ونظم المعلومات وعلوم الحاسب، والآداب والإنسانيات، والاقتصاد والعلوم السياسية، وإدارة الأعمال.

وأوضحت أن المنح الدراسية المقدمة بالتعاون مع مؤسسة محمد فريد خميس تشمل الإعفاء الكامل من المصروفات الدراسية ورسوم الالتحاق والرسوم الإدارية والخدمات الجامعية والتعليم الإلكتروني، إلى جانب صرف مكافأة شهرية للإعاشة، وتوفير سكن جامعي مجاني للطلاب المقيمين خارج محافظتي القاهرة والجيزة، فضلًا عن وسائل انتقال داخل القاهرة والجيزة.

وأشارت الجامعة إلى أن استمرار الطالب في الاستفادة من المنحة طوال سنوات الدراسة يرتبط بالحفاظ على متوسط تراكمي لا يقل عن تقدير جيد جدًا، والالتزام بلوائح الجامعة والسكن الجامعي.