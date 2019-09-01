«بى تك» تمنح أبطال كرة اليد منتجات بـ650 ألف جنيه

كرمت شركة «بى تك» أكبر سلسلة متخصصة فى بيع وتوزيع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية بالسوق المصرية ــ البعثة المصرية لكرة اليد ومكافأتهم على الإنجاز الكبير الذى تحقق فى تاريخ الرياضة المصرية والعربية، كأول فريق عربى يحصد ذلك اللقب ويصعد لمنصات التتويج.



وقال الدكتور محمود خطاب، رئيس مجلس إدارة شركة «بى تك» تقوم فلسفة العمل فى شركة «بى تك» على تقدير الاجتهاد والعمل الجاد ولذلك نجحنا فى تحقيق العديد من الإنجازات وتابع: انطلاقا من التلاقى بين فلسفتنا فى العمل واستراتيجيتنا فى دعم الشباب والرياضة وبين ما قام به منتخب الناشئين لكرة اليد من إصرار ومثابرة وعزيمة وإرادة على الفوز جاء تكريمنا لكل فرد من اللاعبين والجهاز الفنى والإدارى المشارك فى البعثة ومنحهم منتجات من معارضنا بقيمة 650000 ألف جنيه بواقع 25000 ألف لكل عضو فى البعثة تقديرا من شركة «بى تك» للإنجاز الكبير الذى حققه فريق منتخب مصر الناشئين لكرة اليد بعد حصوله على الميدالية الذهبية بكأس العالم للناشئين والذى أقيم بمقدونيا 2019.