الرئاسة: القمة المصرية الكويتية كانت مثمرة وهناك علاقات تاريخية تجمع البلدين

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي كان لديها رؤية ونتائج ملموسة على أرض الواقع، وحققت نجاحات عديدة، فضلًا عن استراتيجية رسم مستقبل إفريقيا.

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد، أن الرئيس قام الأسبوع الماضي بعقد جولة عمل خارجية بدأت في فرنسا بحضوره قمة دول السبع، ثم المشاركة في قمة «التيكاد» باليابان، واختتمت الجولة بزيارة الكويت وعقد قمة مباحثات ثنائية مع أمير الكويت.

وتابع: «قمة الكويت جاءت ترسيخ للعلاقات الكويتية المصرية، وهناك علاقات تاريخية طويلة تجمع بين البلدين، ومصر لها باع طويل في تأهيل الكوادر الكويتية وكان لها موقف حازم في حرب الخليج، وكان لقاء ودي ومثمر وتناول قضايا ذات الاهتمام المشترك، وخاصة القضايا الإقليمية التي تتعلق بأمن المنطقة».

وأشار إلى أن الكويت لها استثمارات ضخمة داخل مصر في مشروعات تنموية وخدمية وفي شتى المجالات، موضحًا أن هناك تعاون على المستوى الأمني والسياسي والقضايا المختلفة.

وعاد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، إلى القاهرة قادما من الكويت فى ختام جولة خارجية شملت كلا من فرنسا واليابان.