كريم قاسم لـ «الشروق»: ارتباط الجمهور بقصة الفيلم ونجومه وراء نجاح «ولاد رزق 2»

ــ مشاركة ضيوف الشرف فى الفيلم ضرورة للأحداث وعنصر جذب لمشاهدة العمل

ــ طرح الشركة المنتجة للفيلم قبل الموسم بأسبوع ذكاء ولم نتوقع الإيرادات الضخمة فى أول أيامه

سعيد جدا بالمنافسة السينمائية خلال سباق الموسم.. والأعمال الكبيرة تؤكد على أن مصر مازالت رائدة فى صناعة السينما

ــ جميع الأعمال التى حققت نجاحا لم تكن بطولة مطلقة.. وفكرة النجم الأوحد ستندثر مثل الديناصورات

«سواح» خطوة على سلم العالمية.. وأنتظر عرضه قريبا فى مصر



يستمر الفنان كريم قاسم فى صعود سلم النجومية بهدوء وثقة دون تعجل، ويتنقل بين السينما والدراما بحذر شديد، حيث خاض سباق عيد الأضحى الماضى بالجزء الثانى من فيلم «ولاد رزق2» والذى يقدم خلاله دور «رمضان» الشقيق الأصغر لأولاد رزق.

«الشروق» التقت بالفنان كريم قاسم لتتحدث معه عن كواليس فيلمه الجديد «ولاد رزق 2» واستعداده لطرح مسلسله الجديد «مملكة إبليس»، ومتى موعد تصوير الجزء الثانى من «أوقات فراغ؟».

* ما هو سر النجاح الكبير للجزء الثانى.. هل ارتباط الجمهور بقصة الفيلم أم بنجومه؟

ــ من رأيى أن نجاح الجزء الثانى من فيلم «ولاد رزق» هو خليط بين ارتباط الجمهور بقصة الفيلم وبنجومه، بالإضافة إلى فكرة مشاركة نجوم كثيرة فى الفيلم مثل الفنان خالد الصاوى وباسم سمرة وغادة عادل وإياد نصار تستطيع أن تجذب من خلالهم جمهورا أكبر للعمل، لأن الجمهور دائما لا يتفق على فنان فقط، ولكن لكل فنان نسبة من الجمهور يحبونه فعندما يرون أكبر عددا من محبيهم يقررون مشاهدة الفيلم، وصناعة السينما تغيرت إلى هذا الشكل فى الآونة الأخيرة.

* هل توقعت النجاح الكبير الذى حققه الجزء الثانى من «ولاد رزق»؟

ــ بصراحة أنا لم أتوقع هذا النجاح الكبير للفيلم، كنت متوقعا فقط أن الفيلم ينتظره الجمهور بلهفة وكنا نعلم ذلك، الناس كلها كانت بتقابلنى من وقت ما بدأنا تصويره وتتساءل متى يطرح فيلم «ولاد رزق 2»، وحدث ذلك أيضا مع كل نجوم العمل، فكل ذلك كان إشارة إلى انتظار الجمهور لطرح الفيلم، لكن لم نكن نتخيل للحظة واحدة أننا سنحقق هذه الإيرادات الضخمة فى الأسبوع الأول من طرح الفيلم.

* كيف رأيت نجاح «ولاد رزق 2» بعدما علمت بطرح فيلم «الفيل الأزرق 2» و«الكنز 2» وعودة أحمد حلمى بـ«خيال مآتة»؟

ــ عندما رأينا نزول الجزء الثانى من فيلمى «الفيل الأزرق» و«الكنز» وعودة الفنان أحمد حلمى عن طريق فيلم «خيال مآتة» كان من المستحيل أن نحقق هذه الإيرادات الضخمة، لم نكن نرى أن هذه الأرقام من الممكن أن تكون موجودة فى ظل وجود هذه الأفلام، طبعا الشركة المنتجة المشاركة فى فيلمى «الفيل الأزرق 2» و«ولاد رزق 2» قامت بطرح «الفيل الأزرق 2» بالسينمات قبل طرح «ولاد رزق 2» بأسبوعين، وكان جاهزا فى ذلك الوقت، بحيث يأخد الوقت الكافى له قبل طرح «ولاد رزق 2»، والشركة تحقق المكسب فى الفيلمين وكلاهما يحقق إيرادات كبيرة، وكان هذا ذكاء من الشركة المنتجة.

* ماذا عن المنافسة السينمائية خلال سباق عيد الأضحى الماضي؟

ــ أرى أن المنافسة السينمائية خلال سباق عيد الأضحى الماضى كانت مهمة جدا وأنا سعيد بتلك الأفلام الكبيرة سواء «الفيل الأزرق 2» و«خيال مأتة» و«الكنز 2»، لأنه فى النهاية يعم بالفائدة على الصناعة المصرية، وهذا ما نسعى له جميعا، أن يكون لدينا منتج مصرى محترم ينافس الصناعة العالمية، الجمهور يخرج من منزله متجها للسينما لمشاهدة الأفلام وفى النهاية يعم المكسب علينا جميعا، ويشير ذلك إلى أن الصناعة المصرية مستمرة ونقول من خلالها للعالم إننا مازلنا موجودين، ونقول للعالم العربى إننا مازلنا رائدين فى صناعة السينما ونقدم أفلاما بهذه الجودة، والخوف الحقيقى على السينما أو الأفلام ليس من الافلام المصرية ولكن من الأفلام الأجنبية مثل «مارفل» وأفلام «الثرى دى» التى يتم طرحها.

* هل تم البدء فى التحضير للجزء الثالث من «ولاد رزق»؟

ــ لا، لم نبدأ التحضير لفيلم «ولاد رزق 3»، وهناك فيلمان من عوالم ولاد رزق دون مشاركتهما فيها، الأول يحمل اسم «الشايب» والآخر لم يتم الإفصاح عنه حتى الآن وهما للكاتب صلاح الجهينى، ويتم طرحهما ثم يليهم الجزء الثالث من فيلم «ولاد رزق» ويتم طرحه بعد سنتين من الآن.

* ما ردك على تعليقات الجمهور عبر السوشيال ميديا عن احتواء «ولاد رزق 2» على ألفاظ سيئة؟

ــ كان هناك جملة تداولت فى الفيلم فوصلت إلى الجمهور بشكل خاطئ وعلى أثرها اعتبروها لفظ سيئا وتم التعامل معها فى المونتاج وحذفت من جميع النسخ الجديدة، ونحن كممثلين نهدف إلى عدم تقديم مشهد يخدش حياء الأسرة المصرية، وكنا حريصين على ذلك وتم تقليل مشاهد الصياعة والألفاظ السيئة وعلى أثر ذلك منحت الرقابة الفيلم لمن هم فوق الـ12 عاما، وكان الجزء الأول صنف لمن هم فوق الـ16 عاما.

* هل انزعجت لحذف مشاهد منك فى المونتاج تم تصويرها خلال الفيلم؟

ــ لم أنزعج إطلاقا لأنه فى النهاية كل ممثل بمختلف اسمائهم تعرضوا لمثل هذا الموقف، ورغم حذف مشاهد كثيرة من كل نجوم الفيلم لكن كل ذلك يصب فى مصلحة الفيلم، ولو لم يتم حذف هذه المشاهد لأصبحت مدة عرض الفيلم ساعتين ونصف، مما يعنى زيادة مدة العرض وعدم وجود حفلة إضافية فى السينمات خلال اليوم، ولم نصل لحجم الإيرادات التى وصلنا إليها، ولم أنظر لحذف مشاهدى بصورة شخصية ولكنها مفيدة للفيلم، وكنت أتمنى بقاء جميع المشاهد التى قمت بتصويرها.

* كيف يكون من بين «ولاد رزق» شقيق بمواصفات «رمضان»؟

ــ كان لابد من اختلاف شخصيات الأشقاء الأربعة، ولو كنا متشابهين لكان الفيلم مملا للجمهور، وجميع الأعمال التى كان بها 4 أشقاء كان لكل منهم مظهر ومهارات وعقدة مختلفة عن الآخرين، مثلما كان يحدث مع «رمضان» وأنه لم يتمكن من أن يصاحب بنات بسبب أشقائه، وفكرة الاختلاف فى الأدوار مهمة جدا لكى يدفع الفيلم والدراما إلى الأمام، ويشعر المشاهد بالتنوع والفرق بين الأشقاء.

* البعض هاجم الفيلم مؤكدا أنه قد يحبب الجمهور خاصة من المراهقين فى السرقة وأنها الطريق الأسهل لتحقيق الثراء؟

ــ الفيلم مخصص للترفيه فقط لاغير، والسينما ليست تقوم بدور مصلحة اجتماعية وتهدف دائما إلى التسلية فقط، والأفلام الأمريكية التى تم طرحها عن المافيا والتى تحتوى على مشاهد عنف فهى لا تدعو إلى أن يقوم المشاهد بتجارة المخدرات لكى يصنع ثروة كبيرة فى وقت قصير، هى فى النهاية حدوتة مسلية للترفيه.

* كيف ترى مشاركة نجوم كثيرة كضيوف شرف فى «ولاد رزق 2»؟ وهل مشاركتهم لضرورة الأحداث أم مجرد دعاية؟

ــ فى رأيى أن مشاركة ضيوف الشرف فى «ولاد رزق 2» كانت لضرورة الأحداث ودعاية أيضا للفيلم، وعندما يكون لديك فيلم كبير يكون الدور الصغير به مهم جدا أن يظل فى أذهان الجمهور، مثل دور الفنانة سوسن بدر ويسرا والمطربة السورية أصالة نصرى والفنان ماجد المصرى، كل هؤلاء النجوم أضافوا للمشهد وكل فرد من الجمهور عندما غادر السينما تذكر جيدا ظهورهم على عكس الأدوار الأخرى التى من الممكن أن ينساها المشاهد.

* هل نشأت بينك وبين الفنانة غادة عادل كيمياء جعلت مشاهدها معك فى «ولاد رزق 2» سلسة خاصة وانت تشارك معها فى مسلسل «مملكة إبليس» وكيف كانت الكواليس بينكما؟

ــ فعلا، وقمنا بتصوير مسلسل «مملكة إبليس» كاملا قبل تصوير مشاهدنا فى فيلم «ولاد رزق 2» وكان يوجد بيننا ألفة وجعل المشاهد سلسلة، حتى إن الضحك سيطر علينا جميعا خلال المشاهد، وحبيت العمل مع الفنانة غادة عادل جدا، والتقيت معها فى مشاهد عديدة فى «مملكة إبليس» كونى أقدم دور شقيقها يدعى «حماصة»، وهى شخصية جميلة وتحب المرح، وعندما جلست معها شعرت أنها أختى.

* من «ليل خارجى» لـ«ولاد رزق 2».. هل أنت متعمد التنوع فى سينما مستقلة لسينما تجارية أم أنك توافق على ما يعجبك، بغض النظر عن نوع السينما التى تنتمى إليها؟

ــ أنا لا أنتمى لأى نوع سينما محدد، ولكن أسعى لتقديم عمل جيد دون النظر إذا كان العمل مستقلا أم تجاريا، وفى النهاية أريد كممثل أن يكون الـ«Portfolio» الخاص بى متنوعا.

* تشارك فى بطولات جماعية.. هل فكرت أن تبحث عن البطولة المطلقة؟

ــ لا يوجد بطولة مطلقة الآن، وجميع الأعمال التى حققت نجاحا لم تكن بطولة مطلقة، والسينما حاليا فى تطور وفكرة النجم الأوحد فى طريقها للاندثار مثلها مثل الديناصورات.

* وماذا عن مشاركتك فى فيلم «سواح»؟

ــ أقدم دور شاب مصرى يدعى «سمير» يعمل «دى جى سكاراب» فى لوكسمبورج، والفيلم من إنتاج لوكسمبورجى بلجيكى مصرى، ومن المقرر عرضه فى مصر خلال الفترة القادمة، ويعد «سواح» بالنسبة لى خطوة على سلم العالمية.

* ماذا عن فيلم «أوقات فراغ 2»؟

ــ لم نبدأ حتى الآن فى الجزء الثانى من فيلم «أوقات فراغ»، ومازلنا فى المراحل الأخيرة من الكتابة، وإن شاء الله نبدأ تصويره على آخر السنة، وسنرى الثلاث شخصيات أبطال العمل وصلوا إلى أين فى حياتهم الآن وهم فى أواخر العشرينيات ــ أوائل الثلاثينيات، والصراعات التى يمرون بها، والهدف من الفيلم أنه يكون عملا اجتماعيا، الشباب يرون أنفسهم فيه، وجمهور «أوقات فراغ» يجد نفسه فى الفيلم.