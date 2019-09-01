قالت رجاء سالم، مدير المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمطروح، إنه تم صرف إعانات ومساعدات لغير القادرين خلال شهر أغسطس الماضي بإجمالي 127.5 ألف جنيه منها: مساعدات مالية شهرية لـ20حالة بتكلفة 11.4 ألف جنيه، وتحويل حالات للعلاج بمستشفيات خارج مطروح لـ12 مريضًا غير قادر بتكلفة 63.5 ألف جنيه، ومساعدات علاجية شهرية لـ51 مستفيدًا بإجمالي 52.7 ألف جنيه.

وأكدت حصر عدد الطلبات المقدمة والواردة بإدارة خدمة المواطنين خلال شهر أغسطس الماضي، وبلغ إجمالي عدد الشكاوى 311 حالة تم الرد والاستجابة على نسبة 91% مع حرص المحافظة علي المتابعة والرد وإنهاء جميع المشكلات الواردة من بوابة مجلس الوزراء والواتس آب والخط الساخن لمبادرة صوتك مسموع لوزارة التنمية المحلية بنسبة إنجاز 100% وتم التعامل مع الشكاوى الواردة على صفحة المركز التكنولوجي بإجمالي طلبات 155 طلبًا بنسبة إنجاز 97%، ومنظومة المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بإجمالي طلبات 122 طلبًا بنسبة انجاز 81% مع متابعة باقي الشكاوى مع الجهات المختصة وإنهائها تيسيرًا على المواطنين.