اختيار العالم المصري وجيه المراغي عضوًا في المجلس الكندي للاعتماد الهندسي

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عُين العالم المصري الدكتور وجيه المراغي، أستاذ الهندسة الصناعية، بجامعة ويندسور الكندية، عضواً في المجلس الكندي للاعتماد الهندسي.

ووافقت رابطة مهندسي كندا برئاسة الدكتور ديفيد ت. لينش، على التعيين لمدة ثلاث سنوات، تبدأ في 1 يوليو 2019، وتنتهي في 30 يونيو 2022.

ويشغل المراغي منصب نائب رئيس لجنة المتطلبات الأكاديمية (ARC) للمهندسين المحترفين في مقاطعة اونتاريو الكندية (PEO)

والمراغي أحد أعضاء مجلس خبراء مؤسسة "مصر تستطيع" وتشمل اهتماماته البحثية تصميم المنتجات ونظم التصنيع، وقام بتصميم العديد من القطارات مثل LRC الكندي، وقطارات تورنتو ذات الطابقين.

يضم المجلس الكندي للاعتماد الهندسي CEAB، في عضويته متطوعين وأعضاء من كبار ممارسي الهندسة الأكاديميين والقطاع العام والقطاع الخاص.

ريعتمد المجلس برامج الهندسة الجامعية لضمان بقاء نظام التعليم الهندسي في كندا من بين الأفضل في العالم، ويتم تطوير جميع معايير وإجراءات الاعتماد من قبل مجلس، بدعم من اعضاء رابطة مهندسي كندا.

ويحضر الدكتور المراغي الاجتماع القادم للمجلس، في 13 سبتمبر 2019 المقبل.