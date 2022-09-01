وزيرا خارجية الإمارات وإيران يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية

تلقى وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، اتصالا هاتفيا من وزير خارجية إيران، حسين أمير عبداللهيان.



وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية «وام»، مساء الخميس، جرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية، وسبل دفعها إلى الأمام وتعزيزها، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الجارين والمنطقة.



كما تبادل الجانبان وجهات النظر تجاه عدد من القضايا الدولية والإقليمية محل الاهتمام المشترك.



وأكد عبدالله بن زايد آل نهيان خلال الاتصال الهاتفي، حرص دولة الإمارات على تعزيز التعاون مع دول الجوار، بما يرسخ دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، ويحقق تطلعات شعوبها إلى التنمية والازدهار.