الحرس الثوري الإيراني ينفي شن هجمات على دول الخليج

نفى الحرس الثوري الإيراني في بيان نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) شن هجمات على دول الخليج يوم الخميس بعد إعلان الكويت.

وقال الحرس "إذا كانت هذه التقارير التي نشرتها وسائل الإعلام صحيحة، فهي بلا شك من فعل العدو الصهيوني أو أمريكا".

ومع ذلك، فإن الحرس الثوري شن أيضا هجمات متكررة على أهداف مدنية في الحرب، ويمكنه أيضا استخدام الميليشيات الشيعية في العراق لشن هجمات، مما يوفر لإيران إمكانية الإنكار قبل المحادثات.

ولا تعترف إيران بشن أي هجوم على الكويت بينما تستعد للمحادثات المقبلة.

ومن شأن مثل هذا الهجوم أن يعكس حملة الضغط المستمرة التي تشنها طهران على الولايات المتحدة وحلفائها، ولا سيما وهي تحاول ضمان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله بعد غارات جوية إسرائيلية مكثفة غطت بيروت مباشرة بعد التوصل إلى وقف إطلاق النار.