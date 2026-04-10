وفاة وزير الخارجية الإيراني الأسبق متأثرا بجروح أصيب بها في غارة جوية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة أن وزير الخارجية الإيراني الأسبق كمال خرازي توفي متأثرا بجروح أصيب بها في غارة جوية.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية "إرنا" أن خرازي رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية، أصيب قبل أيام في غارة جوية إسرائيلية أمريكية، مشيرة إلى أنه "استشهد قبل بضع ساعات".

وشغل خرازي منصب وزير خارجية إيران من عام 1997 إلى عام 2005.

وكان يشغل مؤخرا، منصب مستشار المرشد الأعلى الإيراني السابق علي خامنئي، وفقا لتقارير إعلامية. وكان خامنئي قد قتل في بداية الغارات الأمريكية والإسرائيلية على إيران.