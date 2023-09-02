كولومبيا تحقق في اغتيال مرشح رئاسي عام 1990

فتح مكتب المدعي العام في كولومبيا تحقيقا في ملف الرئيس السابق لجهاز الأمن الإداري في البلاد (داس)، وذلك بعد أكثر من 30 عاما من اغتيال المرشح الرئاسي اليساري كارلوس بيزارو ليونجوميز عام 1990.

وأعلن الجهاز اليوم الجمعة، أن المحققين يبحثون في مؤشرات على أن ميجيل ألفريدو مازا ماركيز الرئيس السابق لجهاز الأمن خفض مستوى الحماية الشخصية لبيزارو في الأيام التي سبقت اغتياله كي يجعل الهجوم عليه ممكنا.

وأعلن الجهاز أيضا أنه يحقق فيما إذا كان أفراد الحرس الشخصي لبيزارو قد أطلقوا النار على الجاني بعد أن استسلم بالفعل حتى لا يتمكن من إعطاء معلومات عن العقول المدبرة للهجوم.

ولقي بيزارو حتفه على يد قاتل بمدفع رشاش تم إخفاؤه في مرحاض طائرة في 26 أبريل 1990 خلال رحلة من بوجوتا إلى بارانكويلا.

وقتل أفراد الحرس الشخصي الجاني على متن الطائرة بعد أن تم نزع سلاحه بالفعل واستسلم برفع يديه.

وكان بيزارو قائدا لمنظمة حرب العصابات إم 19 في أواخر ثمانينيات القرن العشرين، والتي ينتمي إليها الرئيس الحالي جوستافو بترو أيضا. وبعد أن أعلن المتمردون إنهاء تمردهم وألقوا أسلحتهم، ترشح للرئاسة.

يشار إلى أنه خلال النزاع المسلح في كولومبيا، كان السياسيون اليساريون على وجه الخصوص ضحايا للهجمات بشكل متكرر.

وقبل شهر واحد من محاولة اغتيال بيزارو، تم إطلاق النار على المرشح الرئاسي للاتحاد الوطني اليساري، برناردو جاراميلو أوسا، من جانب قاتل محترف.