جوتيريش: انتشال جثامين 6 محتجزين إسرائيليين من غزة يذكرنا بضرورة إنهاء كابوس الحرب

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن انتشال جثامين 6 محتجزين إسرائيليين من قطاع غزة خبر «مأساوي».
وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، مساء الأحد: «انتشال جثث المحتجزين يذكرنا بالحاجة للإفراج عن جميع الرهائن وإنهاء كابوس الحرب في غزة».
وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، أنه حدد هويات المحتجزين الستة، الذين عثر على جثثهم في نفق تحت الأرض، في جنوب قطاع غزة.
وزعم في بيان، أنه عثر على الجثث السبت، في «نفق تحت الأرض في منطقة رفح بقطاع غزة»، وقد أُعيدت إلى إسرائيل، حيث تم التعرف عليها رسميا.