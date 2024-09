جوتيريش: انتشال جثامين 6 محتجزين إسرائيليين من غزة يذكرنا بضرورة إنهاء كابوس الحرب

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن انتشال جثامين 6 محتجزين إسرائيليين من قطاع غزة خبر «مأساوي».

وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، مساء الأحد: «انتشال جثث المحتجزين يذكرنا بالحاجة للإفراج عن جميع الرهائن وإنهاء كابوس الحرب في غزة».

I will never forget my meeting last October with the parents of Hersh Goldberg-Polin and other hostage families. Today's tragic news is a devastating reminder of the need for the unconditional release of all hostages and an end to the nightmare of war in Gaza.