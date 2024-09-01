جوتيريش: انتشال جثامين 6 محتجزين إسرائيليين من غزة يذكرنا بضرورة إنهاء كابوس الحرب

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن انتشال جثامين 6 محتجزين إسرائيليين من قطاع غزة خبر «مأساوي».

وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، مساء الأحد: «انتشال جثث المحتجزين يذكرنا بالحاجة للإفراج عن جميع الرهائن وإنهاء كابوس الحرب في غزة».

I will never forget my meeting last October with the parents of Hersh Goldberg-Polin and other hostage families. Today's tragic news is a devastating reminder of the need for the unconditional release of all hostages and an end to the nightmare of war in Gaza. — António Guterres (@antonioguterres) September 1, 2024

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، أنه حدد هويات المحتجزين الستة، الذين عثر على جثثهم في نفق تحت الأرض، في جنوب قطاع غزة.

وزعم في بيان، أنه عثر على الجثث السبت، في «نفق تحت الأرض في منطقة رفح بقطاع غزة»، وقد أُعيدت إلى إسرائيل، حيث تم التعرف عليها رسميا.