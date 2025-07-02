أعلنت شركة بنيان للتنمية والتجارة عن فتح باب الاكتتاب العام في طرح أسهمها بالبورصة المصرية يوم الأحد القادم 6 يوليو، بهدف جمع نحو 1.8 مليار جنيه، لتكون بذلك ثاني الطروحات المرتقبة التي تستقبلها البورصة المصرية خلال عام 2025، بعد طرح شركة يو للتمويل الاستهلاكي.

وقررت الشركة طرح 362.9 مليون سهم تمثل نسبة 21% من رأس مالها للاكتتاب العام، موزعة بين 344.8 مليون سهم للطرح الخاص، و18.1 مليون سهم للطرح العام.

وقالت الشركة، في بيان حصلت الشروق على نسخة منه، إنها حددت النطاق السعري لأسهم الاكتتاب بين 4.96 و5.44 جنيهًا للسهم الواحد، وهو سعر أقل من القيمة العادلة المقدرة بـ7.52 جنيه للسهم.

ومن المتوقع، بحسب بيان الشركة، أن يتم الإعلان عن السعر النهائي للسهم يوم 11 يوليو الجاري، على أن يتم غلق باب الاكتتاب في 15 يوليو.

وأشارت الشركة إلى أن عملية الطرح ستتضمن تأسيس صندوق استقرار سعر السهم بنسبة 100% من الأسهم المطروحة، حيث سيسمح الصندوق بشراء أسهم الطرح العام في حال انخفاض سعر السهم عن سعر الطرح، وذلك لمدة 30 يومًا من بدء التداول عليه.



