أمريكا تتأهل لنهائي كأس كونكاكاف بثنائية في جواتيمالا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تأهل المنتخب الأمريكي لكرة القدم إلى نهائي بطولة كأس كونكاكاف الذهبية، بعدما تغلب على نظيره منتخب جواتيمالا بالدور نصف النهائي.

فاز منتخب أمريكا بهدفين مقابل هدف، حيث استفاد من ثنائية مبكرة للاعبه دييجو لونا، ليخطف بطاقة التأهل لنهائي البطولة.

وسجل لونا هدفاً مبكراً في الدقيقة الرابعة، قبل أن يعزز التقدم بالدقيقة 15، بينما تحولت دفة المباراة نسبياً لصالح منتخب جواتيمالا الذي حاول لاعبه تعديل النتيجة وكانوا الأكثر وصولاً للمرمى لكن دون جدوى.

وفي الدقائق الأخيرة وتحديدا بالدقيقة 80 نجح أوليجر أوسكوبار في تعديل النتيجة بهدف متأخر لجواتيمالا.

وينتظر منتخب أمريكا الفائز من المكسيك وهندوراس في المباراة التي تقام فجر اليوم الجمعة للتعرف على منافسه في المباراة النهائية.

يذكر أن المنتخب الأمريكي كان قد أقصى كوستاريكا من الدور ربع النهائي بركلات الترجيح بعد التعادل 2-2، بينما تأهل منتخب جواتيمالا بسيناريو مماثل للدور نصف النهائي بعدما أطاح بكندا عقب التعادل 1-1 واللجوء لركلات الترجيح.