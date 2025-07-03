جلسة مرتقبة بين فيريرا وإدارة الزمالك لحسم التوقيع الرسمي

وصل البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني المحتمل للزمالك، إلى القاهرة بعد منتصف ليل أمس الأربعاء ليستعد لحسم إجراءات توليه تدريب الفريق رسمياً.

وكان في انتظار فيريرا لدى وصوله، جون إدوارد المدير الرياضي والمسؤول عن ملف التفاوض معه، حيث تم التنسيق بأن يقوم المدرب بزيارة النادي صباح الخميس ويتفقد منشآت النادي، ويعقد جلسة مع الإدارة من أجل حسم التوقيع الرسمي.

وكان فيريرا قد تصدر قائمة المرشحين لتدريب الزمالك، حيث أن المدرب صاحب الـ 44 عاما، تنطبق عليه كافة الشروط التي وضعها النادي في مدربه القادم، من حيث الجوانب الفنية والمادية.

ومن المتوقع أن يعلن الزمالك خلال ساعات قليلة عن تفاصيل التعاقد مع فيريرا المنتظر أن يكون لمدة عامين.