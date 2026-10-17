حاملة الطائرات الأمريكية تيودور روزفلت تشارك بتدريب مشترك مع اليابان

وصلت حاملة الطائرات الأمريكية التي تعمل بالطاقة النووية "تيودور روزفلت" إلى مدينة يوكوسوكا، بالقرب من طوكيو لإجراء صيانة روتينية والتزود بالإمدادات قبل تدريب مشترك رئيسي مع اليابان، طبقا لما ذكرته القوات البحرية الأمريكية في اليابان.

وهذه الزيارة هي الأولى من نوعها للقاعدة البحرية في مدينة يوكوسوكا منذ عام 2022، التي تقوم بها حاملة طائرات أمريكية لا تتخذ من القاعدة مقرا رئيسيا لها. وذكرت وسائل إعلام أمريكية رئيسية متعددة أن حاملة الطائرات غادرت ميناءها الرئيسي في سان دييجو في سبتمبر ومن المقرر أن يتم نشرها في الشرق الأوسط، حسب صحيفة جابان توداي اليوم السبت.

وسيجرى تدريب "كين سورد" الميداني في الفترة من 19 حتى 29 أكتوبر في مناطق مختلفة من اليابان، بمشاركة حوالي 45 ألف من أفراد قوات الدفاع الذاتي اليابانية و12 ألف جندي أمريكي.