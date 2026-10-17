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أعداد جريدة الشروق
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ترامب: جوجل رفضت إطلاق اسمي على أحد المحيطات

واشنطن - (د ب أ)
نشر في: السبت 17 أكتوبر 2026 - 9:22 ص | آخر تحديث: السبت 17 أكتوبر 2026 - 9:26 ص

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لأنصاره، يوم الجمعة، إنه حاول إقناع شركة التكنولوجيا الأمريكية جوجل بإطلاق اسمه على أحد المحيطات، لكنها رفضت الاقتراح.

وخلال كلمة ألقاها في تجمع انتخابي بولاية جورجيا، أوضح ترامب أنه اقترح على ممثلي عملاق الإنترنت إعادة تسمية المحيط الأطلسي أو الهادئ ليصبح "محيط ترامب".

ووفقًا لترامب، ردّوا بغضب: "لقد اكتفينا. هذا يكفي. لن نفعل المزيد".

وكان ترامب أصدر أمرا تنفيذيا في عام 2025 بتغيير اسم "خليج المكسيك" إلى "خليج أمريكا"، وفي أغسطس الماضي أطلق اسم "بحيرة أمريكا" على "بحيرة أونتاريو"، التي تقع على الحدود بين الولايات المتحدة وكندا.

واعتمدت جوجل التعديلين على خرائطها للمستخدمين في الولايات المتحدة.

وقال ترامب لأنصاره إنه أرسل إلى جوجل خريطة تحمل اسم "محيط ترامب"، غير أن ممثلي الشركة رفضوا الفكرة.

وقال ترامب إنه كان يمزح فقط هذه المرة، لكنه أضاف أن الفكرة لم تكن الأسوأ التي خطرت له على الإطلاق.

ولطالما أعرب ترامب عن رغبته في إعادة تسمية أحد المحيطات. كما طرح فكرة إعادة تسمية مضيق هرمز ليصبح "مضيق ترامب"، في محاولة واضحة لاستفزاز إيران، في ظل الحرب بين الجانبين.

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