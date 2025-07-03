تريلا تدهس 7 سيارات على الطريق الدائري بالمعادي (صور)

شهد الطريق الدائري بمنطقة المعادي في القاهرة، حادثا مروعا بعد دهس شاحنة نقل ثقيل لـ7 سيارات، بسب السرعة الزائدة.



وتداول نشطاء على فيسبوك صورا للحادث المروع وأفاد شهود عيان بأن الشاحنة كانت تسير مسرعة قبل أن تختل عجلة القيادة بيد السائق ليدهس السيارات بالطريق وتتحطم 7 سيارات في الحادث.

ولم يتضح بعد عدد الإصابات جراء الحادث، فيما تعمل الشرطة على رفع آثاره وفتح الطريق مرة أخرى.

ويأتي الحادث بعد أيام قليلة من حادث المنوفية التي راح ضحيتها 18 فتاة وسائق حافلتهن بعدما دهستها شاحنة كانت تسير مسرعة في اتجاه مخالف على الطريق الدائري بمحافظة المنوفية يوم الجمعة الماضي.



وفي وقت سابق الأربعاء، تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي فيديو صادما لسباق شاحنات نقل ثقيل "تريلات" على الطريق وتخطيهم للسيارات بطريقة مروعة وبسرعة جنونية.