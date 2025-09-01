اجتماع عربي يبحث وقف الحرب الإسرائيلية على غزة

انطلقت أعمال الدورة العادية لمجلس الجامعة العربية 164، اليوم الإثنين، على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة الإمارات خلفا للأردن.

وقال السفير أمجد العضايلة رئيس وفد الأردن ، في بيان صحفي ، إنه يجب تنفيذ حراك سياسي ودبلوماسي لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مؤكدًا ضرورة تنفيذ الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني وضمان حقوقهم المشروعة.

وسلم العضايلة رئاسة الاجتماع من المملكة الأردنية رئيسة الدورة السابقة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة والتي ترأس وفدها السفير عبد الله حمدان النقبي تمهيدًا لرفع التوصيات والقرارات إلى الاجتماع الوزاري العربي الذي يعقد يوم الخميس المقبل لاعتمادها ضمن رؤية عربية شاملة لتعزيز العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.

ويركز الاجتماع على بحث تطورات القضية الفلسطينية والجهود المبذولة للاعتراف بالدولة الفلسطينية وسبل وقف "العدوان".