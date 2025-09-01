وزارة الدفاع الروسية: إسقاط 50 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الإثنين، أن منظومات الدفاع الجوي دمرت 50 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي عدة مناطق روسية خلال الليل.

وقال البيان "في 1 سبتمبر، من منتصف الليل حتى الساعة 5:00 صباح اليوم الاثنين بتوقيت موسكو، اعترضت وسائط الدفاع الجوي المناوبة ودمرت 50 طائرة مسيرة أوكرانية"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف البيان أنه "تم إسقاط 12 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة بيلجورود، وأربع فوق أراضي مقاطعة ساراتوف، و3 فوق أراضي كل من مقاطعتي سامارا وأورينبورج وجمهورية تتارستان، وطائرتين مسيرتين فوق أراضي إقليم كراسنودار، و16 فوق حوض البحر الأسود وسبع فوق حوض بحر آزوف".

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.