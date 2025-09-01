لجنة إغاثية سودانية: 4 قتلى بقصف الدعم السريع مخيم نازحين بالفاشر

أعلنت لجنة إغاثية سودانية، الاثنين، مقتل 4 مدنيين بقصف مدفعي شنته "قوات الدعم السريع" على مخيم نازحين بالفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور غرب البلاد.

وأفادت "غرفة الطوارئ بمخيم أبو شوك للنازحين" (لجنة إغاثية شعبية) في بيان، بـ "قصف مدفعي لقوات الدعم السريع على المخيم، أدى إلى سقوط 4 شهداء وإصابة 3 آخرين".

من جانبها، أعلنت "تنسيقية لجان مقاومة الفاشر" (لجنة إغاثية شعبية) في بيان عن استمرار القصف المدفعي منذ صباح الاثنين على مدينة الفاشر.

وأشارت إلى تجدد الاشتباكات في المحور الشمالي الشرقي للمدينة، وارتفاع أصوات الرصاص بالأسلحة الخفيفة والثقيلة ودوي الانفجارات بوضوح.

و"لجان المقاومة" و"غرف الطوارئ"، عبارة عن مجموعات شعبية تأسس أغلبها بعد اندلاع الحرب بالسودان منتصف أبريل 2023، وتضم متطوعين ينشطون في أعمال الإسعاف والإغاثة والرعاية.

ودأبت اللجان الشعبية والسلطات المحلية في "الفاشر" على اتهام قوات الدعم السريع بالمسئولية عن القصف المدفعي والهجمات المتكررة على المدينة، التي تفرض عليها حصارا منذ 10 مايو 2024، رغم التحذيرات الدولية من خطورة المعارك في المدينة باعتبارها مركز العمليات الإنسانية لولايات دارفور الخمس.

ومنذ منتصف أبريل 2023، يخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حربا أسفرت عن مقتل أكثر من 20 ألف شخص ونزوح ولجوء نحو 15 مليونا، بحسب الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدرت دراسة أعدتها جامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفا.