وزير الخارجية الألماني يسعى لتوسيع العلاقات مع الهند

يسعى وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، لتوسيع العلاقات مع الهند، وهو ما من شأنه أن يعزز وضع ألمانيا على الصعيد الدولي.

وقال فاديفول اليوم الاثنين قبيل زيارته للهند المقررة يومي الثلاثاء والأربعاء: "بالنسبة لنا، الهند من الشركاء الرئيسيين عالميا في جعل أنفسنا في موقع أوسع وأكثر أمانا من الناحية الاستراتيجية الاقتصادية"، موضحا أن توسيع التعاون الأمني ​​والدفاعي والتسليحي بين البلدين يصب في مصلحتهما المشتركة.

وتأتي الزيارة الأولى التي يقوم بها وزير الخارجية الألماني إلى أكبر دولة ديمقراطية في العالم من حيث عدد السكان (4ر1 مليار نسمة) في أعقاب السياسات التجارية والجمركية المتطرفة التي ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وفي بنجالورو، مدينة التكنولوجيا الفائقة، سيركز فاديفول خلال زيارته غدا الثلاثاء على موضوعات مثل البحث العلمي والعلم وهجرة العمالة الماهرة.

ومن المتوقع أن تكون روسيا والعلاقات مع الصين، القوة السياسية والاقتصادية الكبرى، من الموضوعات الرئيسية في المحادثات التي ستُعقد في العاصمة نيودلهي يوم الأربعاء.