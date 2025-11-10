روسيا: الأزمة الأوكرانية لن تنتهي إلا بتحقيق أهدافنا

- متحدث الكرملين دميتري بيسكوف أفاد بأن موسكو لا تزال منفتحة على حل القضية الأوكرانية بالوسائل السياسية والدبلوماسية



قال متحدث الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، إنه لا يمكن أن تنتهي الأزمة الأوكرانية إلا بتحقيق موسكو الأهداف التي حددتها.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده في العاصمة موسكو، الاثنين.

وأفاد بيسكوف، بأن موسكو لا تزال منفتحة على حل القضية الأوكرانية بالوسائل السياسية والدبلوماسية، إلا أن "المفاوضات مع أوكرانيا تعثرت"، معتبرا أن سبب تعثرها ليس روسيا بل الطرف الآخر، على حد قوله.

وأضاف: "لا شك أننا نريد أن تنتهي هذه الأزمة في أسرع وقت ممكن. لا يمكن لهذه الأزمة أن تنتهي إلا بتحقيق روسيا الأهداف التي حددتها".

وذكر بيسكوف أن الأوروبيين الذين يعتقدون أن أوكرانيا قادرة على كسب الحرب وتحقيق مصالحها بالوسائل العسكرية "يحرضون" الطرف الأوكراني.

وتابع: "هذا خطأ فادح، لأن الوضع على خطوط المواجهة يوحي بعكس ذلك. سيزداد وضع إدارة كييف سوءا يوما بعد يوم".

وتوقع متحدث الكرملين ازدياد عدد المعارضين للحرب والمؤيدين للسلام في أوكرانيا.