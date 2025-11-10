وزير الدفاع الألماني يسعى إلى تطبيق نظام تجنيد يجمع بين التطوع والإلزام

شدد وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس على ضرورة إجراء فحص التجنيد الإلزامي (الفرز) لجميع الشبان في كل دفعة عمرية عند تطبيق نظام الخدمة العسكرية الجديد. كما أوضح السياسي المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي أثناء زيارته لفوج الدفاع الإقليمي في مدينة مونستر غربي ألمانيا، أنه ينبغي أن يتضمن النظام الجديد "عناصر إلزامية" في حال لم يتوافر عدد كافٍ من المتطوعين للانضمام إلى الجيش الألماني.

وأعرب بيستوريوس عن تفاؤله بأنّ الائتلاف الحاكم سيتوصل هذا الأسبوع إلى نتائج بشأن الخلافات المتعلقة بتفاصيل نظام الخدمة الجديد، وقال إنه "متفائل جدًا جدًا، لأننا نقترب من بعضنا البعض".

وفيما يتعلق بفكرة إجراء الفحص الإلزامي لجميع الشباب من مواليد عام واحد، أوضح الوزير أن الهدف هو: " أن نكون قادرين فعليًا على التحرك في حالة الدفاع، وأن نعرف بدقة من هو المؤهل أصلًا للخدمة العسكرية"، مضيفا أن هذا الأمر يجب أن يُنظَّم في القانون الجديد، وقال:"أعتبر ذلك ضروريًا، وسنجد بالتأكيد طريقًا لتحقيقه".

يذكر أن الائتلاف الحاكم في ألمانيا يضم الاتحاد المسيحي المكون من حزب المستشار فريدريش ميرتس، المسيحي الديمقراطي وشقيقه الأصغر الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، بالإضافة إلى الحزب الاشتراكي.

وكان نشب خلاف بين أحزاب الائتلاف الحاكم حول آلية الاختيار في حال عدم توفر عدد كافٍ من المتطوعين. وكانت فكرة إجراء قرعة لاختيار المجندين أثارت جدلاً واسعًا.

وتم تقديم مشروع القانون الخاص بالخدمة العسكرية الجديدة إلى البرلمان الألماني في منتصف أكتوبر الماضي بعد خلاف طويل داخل الائتلاف الحاكم، وذلك بالصيغة التي أقرها مجلس الوزراء. لكن المضمون لا يزال موضع خلاف بين الاتحاد المسيحي والحزب الاشتراكي، ومن المتوقع أن يتغير خلال اجتيازه العملية التشريعية البرلمانية.

وفي لجنة الدفاع البرلمانية، أجاب خبراء — من بينهم رئيس رابطة الجيش الألماني، أندريه فيستنر، والمؤرخ العسكري زونكه نايتسل — على أسئلة النواب اليوم.

ودعا نايتسل إلى خطوات أكثر حزمًا، قائلاً:" من أجل زيادة سريعة في عدد أفراد الجيش الألماني، فإن تطبيق خدمة إلزامية انتقائية سيكون أمرًا ضروريًا على نحو ملح"، وتابع أنه نظرا لأن هذا الأمر يبدو غير قابل للتطبيق سياسيًا في الوقت الراهن، فإن وزارة الدفاع ترى أنه يمكن تحقيق زيادة في أعداد الجيش عبر التطوع.

وفي مذكرته المكتوبة، أشار نايتسل إلى تصريحات الحكومة الألمانية التي تفيد بأن روسيا قد تهاجم حلف شمال الأطلسي "ناتو" خلال بضع سنوات، وقال:" تعتقد وزارة الدفاع أنه يمكن تحقيق زيادة في قوام الجيش على أساس طوعي بحلول عام 2035. وهذا يعني أن الهدف هو زيادة بمعدل 8000 رجل سنويًا". وأردف نايتسل:" لو كان الجيش الألماني نما بهذه الوتيرة عند تأسيسه خلال الحرب الباردة، لاحتاجت عملية بناء الجيش إلى ستين عامًا".