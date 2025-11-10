الصحة العالمية: 16 ألف مريض بغزة ينتظرون الإجلاء للعلاج بالخارج

أكدت منظمة الصحة العالمية، أن هناك أكثر من 16 ألف مريض في قطاع غزة لا يزالون ينتظرون إجلاءهم للعلاج في الخارج.

ودعت المنظمة في بيان، اليوم الاثنين، إلى ضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون أي عوائق عبر جميع المعابر المؤدية إلى قطاع غزة، في ظل تدهور الأوضاع الصحية والإنسانية بشكل خطير، بحسب وكالة صفا.

وأكدت ضرورة أن تستقبل مزيدا من الدول المرضى والمصابين من القطاع لتلقي العلاج.

وشددت على أن النظام الصحي في غزة يواجه انهيارًا كاملًا نتيجة الحصار المستمر ونقص الإمدادات الطبية والوقود.

ونوهت المنظمة العالمية بأن آلاف الجرحى بحاجة إلى عمليات عاجلة لا يمكن إجراؤها داخل القطاع، مشيرة إلى أن تسهيل نقلهم إلى المستشفيات خارج غزة أصبح مسألة إنسانية ملحّة.

وأكدت المنظمة أن إمداداتها الطبية جاهزة على الحدود، داعية إلى إعادة فتح كل المعابر بشكل عاجل.