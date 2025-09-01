محافظ الإسماعيلية: التعاون مع وزارة الإسكان يترجم رؤية القيادة السياسية في تحسين مستوى المعيشة والخدمات

استقبل اللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية، المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال زيارته للمحافظة؛ لبحث ملفات العمل والتعاون المشترك، بحضور مسئولي وزارة الإسكان والجهات التابعة لها.

وأعرب "الشربيني"، خلال اللقاء اليوم الاثنين، عن شكره وتقديره لمحافظ الإسماعيلية على حفاوة الاستقبال والتنسيق المستمر فيما يخص ملفات عمل وزارة الإسكان.

وأكد أن زيارته للإسماعيلية جاءت للمتابعة والتنسيق بشأن الملفات المشتركة بين الوزارة والمحافظة فيما يخص مشروعات ومنظومة مياه الشرب والصرف الصحي ومشروعات الإسكان، مشيرًا إلى استعداده التام لتقديم الدعم لأهالي الإسماعيلية وتلبية كل احتياجاتهم.

من جهته، رحب محافظ الإسماعيلية بوزير الإسكان، مثمنًا تلك الزيارة التي تعكس اهتمام الدولة بالإسماعيلية، مضيفا أن عرض ملف مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، وملف الإسكان الاجتماعي، والمعوقات التي تواجه بعض المشروعات التي تأتي على رأس أولويات الدولة لما تمثله من احتياج أساسي يمس حياة المواطن بشكل مباشر.

ونوَّه محافظ الإسماعيلية، إلى أن التعاون المستمر بين المحافظة ووزارة الإسكان يثمر عن نتائج ملموسة على أرض الواقع تعكس حجم الجهد المبذول لتوفير خدمات متكاملة تليق بمواطني الإسماعيلية في كل المراكز والقرى، وتترجم رؤية القيادة السياسية في تحسين مستوى المعيشة والخدمات وتوفير بيئة حضارية تليق بالمواطن المصري.

ووجَّه وزير الإسكان، باستمرار التنسيق بشأن المشروعات في نطاق محافظة الإسماعيلية، سواء مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي أو الإسكان، وتذليل أيَّة تحديات قد تواجه تلك المشروعات، بجانب إعداد حصر بالاحتياجات لتنفيذ مشروعات جديدة عند الحاجة لتلبية تلك الاحتياجات.