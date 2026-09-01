تصدير أكثر من 12 ألف طن بضائع عامة من ميناء دمياط

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا إعلاميًا جاء فيه، أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 10 سفن، بينما غادرته 9 سفن، ليصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 26 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 12869 طنًا، شملت 1260 طن علف بنجر و1740 طن جبس معبأ و9869 طن بضائع متنوعة، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 43990 طنًا، تضمنت 7490 طن قمح و30700 طن ذرة و5800 طن بضائع متنوعة.

وحسب البيان، سجلت حركة الوارد من الحاويات 14 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد حاويات الترانزيت 410 حاويات مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح إلى 3134 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 25553 طنًا.

وغادر الميناء 4 قطارات بحمولة إجمالية بلغت 4886 طن قمح، متجهة إلى صوامع القليوبية، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا 4634 شاحنة.