يحتفل الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر، اليوم الثلاثاء، بعيد ميلاده الـ95، والذي وصل إلى منصب الرئيس الـ39 للولايات المتحدة بعد هزيمته لجيرالد فورد في انتخابات عام 1976.

وفي ذكرى ميلاده، تستعرض "الشروق" أبرز 4 مؤلفات للرئيس الأسبق كارتر.

1- "Faith: a Journey For All"

"الإيمان: رحلة للجميع"، هو كتاب صدر للرئيس كارتر عام 2018، وكتب في مقدمته "قضية الإيمان تنشأ في كل مجال من مجالات الوجود الإنساني تقريبًا، لذلك من المهم أن نفهم معانيها المتعددة. في هذا الكتاب، يتمثل هدفي الأساسي في استكشاف المعنى الأوسع للإيمان وتأثيره البعيد المدى على حياتنا وعلاقته بالأحداث الماضية والحالية والمستقبلية في أمريكا وحول العالم. يتم أيضًا تغطية الجوانب الدينية للإيمان، حيث إن هذه هي الطريقة التي يتم بها استخدام الكلمة في كثير من الأحيان، ولقد تضمنت وصفًا للطرق التي قادني بها إيماني ودعمني، وكذلك الطريقة التي تحدت بها ودفعتني إلى البحث".

وتحدث كارتر في كتابه عن إيمانه بالحرية الدينية والسياسة الأخلاقية ومكان الصلاة في حياته اليومية، ودراسته لمعاني الإيمان الكثيرة، ويصف كيفية قبولها والعيش بها وكيفية الشك وإيجاد الإيمان مرة أخرى.

ويعد الكتاب من أكثر الكتب مبيعًا وفقًا لنيويورك تايمز.

2- "a Full Life: Reflections at Ninety"

اختار كارتر لمذكراته عنوان "تأملات في التسعين" الذي صدر في 2015، ويتحدث عن حياته الكاملة في 90 عامًا، بداية من حياته في ريف جورجيا، وكيف أنه كاد يفقد حياته مرتين في الغواصات، ويصف التأثير العميق الذي كان لدى والدته عليه، يعترف بأنه قرر ترك البحرية ودخول السياسة في وقت لاحق دون استشارة زوجته روزالين، ويقدم وجهة نظره حول فترات حكم الرؤساء الأمريكيين الذين خلفوه.

an Hour Before Daylight: Memories of a Rural Boyhood" -3"

عن ذكرياته في ريف جورجيا، كتب كارتر "ساعة قبل النهار: ذكريات طفولة"، الذي نشر في 2001، وكتب كارتر عن الإيقاعات القوية للريف والمجتمع في اقتصاد مشترك، يقدم صورة لا تنسى عن والده بأنه مزارع رائع وصارم، بعيد عن العنصرية، فهو يتعامل مع العمال السود باحترام ونزاهة، كذلك والدته قوية الإرادة وقارئة جيدة. والأشخاص الخمسة الآخرون الذين شكلوا حياته المبكرة، 3 منهم كانوا من السود؛ ما شكل لديه وعيا بخطورة العنصرية.

4- "Palestine: Peace Not Apartheid"

كتاب "فلسطين: سلام وليس تمييزًا عنصريًا" نشر في 2006، يحكي كارتر تجربة سابقة في مكافحة وباء التمييز العنصري واضطهاد الآخرين على أساس دينهم أو لون وجههم وشعرهم وعرقهم؛ ولهذا السبب فإنه يدين التمييز العنصري الذي تمارسه إسرائيل ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، وكتابه في الواقع ناتج عن دراسات وملاحظات ميدانية على أرض الواقع.

فقد سافر الرئيس الأمريكي السابق إلى المنطقة في مهمات استطلاعية رسمية 3 مرات. المرة الأولى عام 1996، والثانية عام 2005، والثالثة عام 2006؛ حيث أشرف على مجريات الانتخابات الفلسطينية، وهناك شاهد الأمور عن كثب ورأى كيف تعامل الإدارة الإسرائيلية المحتلة السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة، وهي معاملة بائسة ولا إنسانية في معظم الأحيان.

ويتهم الرئيس كارتر في كتابه هذا إسرائيل بسرقة أموال الفلسطينيين التي كانت قد منحت لهم من قبل الدول الغربية أو سواها لأسباب إنسانية.