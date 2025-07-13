قال مسئولون في غزة، إن ثمانية على الأقل أغلبهم من الأطفال استشهدوا وأصيب أكثر من 12 في وسط القطاع اليوم الأحد في ضربة صاروخية إسرائيلية زعم جيش الاحتلال أنها بسبب صاروخ لم يصل لهدفه المقصود.

وذكر الجيش أنه كان يستهدف مسلحا من حركة الجهاد الإسلامي في المنطقة لكن الصاروخ تعطل مما تسبب في سقوطه على بعد عشرات الأمتار من هدفه، بحسب وكالة رويترز.

وأضاف في بيان: "يأسف الجيش على أي أذى لحق بمدنيين"، مشيرا إلى أن الواقعة قيد المراجعة.

وقال طبيب في قسم الطوارئ بمستشفى العودة إن الضربة جاءت في موقع لتوزيع المياه في مخيم النصيرات مما أسفر عن استشهاد ستة أطفال وإصابة 17.

وتفاقمت مشكلة نقص المياه في قطاع غزة بشدة في الأسابيع القليلة الماضية، إذ أدى نقص الوقود إلى إغلاق محطات التحلية والصرف مما أجبر السكان على الاعتماد على مواقع يمكنهم منها ملء حاويات بلاستيكية بالمياه.

وفي هجوم آخر، ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن استشاريا بارزا من أطباء إحدى المستشفيات استشهد من بين 12 سقطوا جراء غارة إسرائيلية في منتصف النهار على سوق مكتظة في مدينة غزة.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الأحد أن عدد من استشهدوا منذ بدء الحرب تخطى 58 ألفا بعد استشهاد 139 على مدى الساعات الأربع والعشرين الماضية.