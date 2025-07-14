وزير الزراعة: ارتفاع إنتاجية البطاطس والطماطم 15% هذا العام

قال الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن هناك زيادة في إنتاجية عدد من المحاصيل الزراعية هذا العام.

وأضاف في لقاء مع الإعلامية لما جبريل، ببرنامج "ستوديو إكسترا"، على قناة "إكسترا نيوز"، مساء الأحد، أن من بين أسباب تحقيق هذه الطفرة إتباع ممارسات زراعية حديثة، ما ساهم في توفير كميات كبيرة من المحاصيل للسوق المحلي.

وأوضح أن إنتاجية محصولي البطاطس والطماطم ارتفعت بنسبة 15%، وهو معدل كبير مقارنة بالسنوات السابقة، ويُعد نجاحًا كبيرًا لقطاع الزراعة.

وأشار فاروق إلى أن زيادة إنتاجية البطاطس ساهمت بشكل مباشر في انخفاض الأسعار هذا العام، كما أدت إلى زيادة في التصدير والإقبال على البطاطس المصرية، وهو ما يعكس تقدمًا ملحوظًا في أداء القطاع الزراعي.

ولفت إلى أن إجمالي ما تمت إضافته إلى الرقعة الزراعية في مصر خلال السنوات الثلاث الأخيرة بلغ نحو 3.5 ملايين فدان كحد أقصى، مشيرًا إلى أن هناك تباينًا في طبيعة الدورة الزراعية في الوقت الحالي.

وأوضح أن البعض يتساءل عن سبب عدم العودة إلى تطبيق الدورة الزراعية بشكل كامل، لكنه أشار إلى أن الأمر لا يمكن تعميمه، إذ أن هناك أماكن تطبق الدورة الزراعية وأخرى لا، وذلك لاختلاف طبيعة الأراضي وتفاوت وفرة المياه.

واستعرض الوزير خريطة المحاصيل الشتوية، مؤكدًا أن المساحة المنزرعة تصل إلى 9.5 مليون فدان، تتوزع على النحو التالي: 3.1 مليون فدان مزروعة بالقمح، 325 ألف فدان بالقصب، 725 ألف فدان بالبنجر، و2 مليون فدان مزروعة بالأشجار والموالح، بالإضافة إلى 500 ألف فدان بطاطس، و1.2 مليون فدان برسيم.

وأشار إلى أن المساحات المخصصة للخضروات وبعض الفواكه التصديرية، مثل الفراولة، تتراوح ما بين 7.5 و8.5 مليون فدان، مع تزايد الاهتمام مؤخرًا بزراعة الفراولة لتصديرها.

واختتم الوزير بالتأكيد على أن تعميم الدورة الزراعية على جميع الأراضي ليس ممكنًا في ظل التحديات المائية واختلاف الخصائص الزراعية من منطقة لأخرى.