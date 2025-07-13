كريم الدبيس يعلن رحيله عن الأهلي ويوجه رسالة مؤثرة للجماهير

وجه كريم الدبيس، لاعب النادي الأهلي، رسالة مؤثرة إلى جماهير القلعة الحمراء، بعد إتمام إجراءات إعارته إلى نادي سيراميكا كليوباترا خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، ضمن صفقة تبادلية تشمل انتقال محمد شكري إلى الأهلي.

وكتب الدبيس عبر حسابه على "إنستجرام": "شكرًا من القلب لجمهور الأهلي العظيم على كل الحب والمساندة.. كنت فخور بوجودي وسطكم، وأنا واحد منكم وأهلاوي طول عمري. أتمنى دعمكم يستمر ليا في اللي جاي، ولنا عودة في القريب العاجل بإذن الله".

وكان الأهلي قد أعلن عن التعاقد مع محمد شكري قادمًا من سيراميكا، في صفقة تبادلية تضمنت انتقال خالد عبد الفتاح بشكل نهائي، وإعارة كريم الدبيس، إلى جانب مقابل مالي يحصل عليه نادي سيراميكا.

وأتم الناديان اتفاقهما بعد مفاوضات مكثفة، شملت تحديد أسماء اللاعبين المنتقلين ضمن الصفقة، والتي تهدف إلى تدعيم صفوف الفريق الأحمر استعدادًا للموسم الجديد، وفي الوقت نفسه منح بعض العناصر فرصة المشاركة بشكل أكبر.