وزير الطوارئ السوري: وقف امتداد النيران على جميع المحاور في حرائق غابات اللاذقية

أكد وزير الطوارئ السوري رائد الصالح، أن الجهود الكبيرة والمستمرة التي بذلتها فرق الإطفاء في الدفاع المدني وأفواج الإطفاء والفرق التركية والعربية المساندة أسفرت مساء أمس السبت عن الوصول إلى مرحلة مبشرة في إخماد حرائق الغابات في اللاذقية، حيث تمكنت الفرق من وقف امتداد النيران على جميع المحاور، وهي الخطوة الأهم باتجاه السيطرة على الحرائق.

وأشار الصالح إلى أن المشهد يتغير والدخان بدأ ينقشع، وأن الفرق تتابع بشكل مكثف أعمال إخماد ما بقي من البؤر المشتعلة وتبريد ما تم إخماده، ووفق المعطيات الحالية تتجه الأوضاع نحو السيطرة ومن ثم الانتقال لعمليات التبريد الشامل.

وأوضح الصالح بأن تقييم غرفة العمل، أظهر أن الوضع اليوم هو الأفضل منذ عشرة أيام، رغم استمرار وجود تهديدات بسبب حركة الرياح، مؤكدا السعي لمنع أي تجدد لتوسع النيران.

وأوضح أن ما كان لهذه المرحلة أن تتحقق لولا وحدة الجهود والتنسيق العالي والدعم الشعبي الواسع ومساندة فرق الإطفاء التركية والأردنية واللبنانية والعراقية والقطرية.

وختم الصالح تصريحه بالقول: "نعد أهلنا بأننا لن نغادر حتى تكون آخر شعلة نار قد أُخمدت".

وتسببت حرائق الغابات في نزوح مئات الأشخاص، وتدمير أراضي زراعية، وإحداث اضرار شديدة في سبل عيش المجتمعات في المنطقة الساحلية، وذلك بحسب الأمم المتحدة.

وكان آدم عبدالمولى، المنسق المقيم للشئون الإنسانية للأمم المتحدة في سوريا، قد صرح يوم الخميس الماضي بأنه سيتم تخصيص 625 ألف دولار لدعم جهود الاستجابة الطارئة للأشخاص المتضررين جراء حرائق الغابات.