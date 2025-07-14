مستشفى الكويت الميداني يحذر من توقف وشيك خلال 48 ساعة

حذر مستشفى الكويت الميداني في منطقة المواصي غرب خان يونس من توقف وشيك عن العمل خلال 48 ساعة بسبب نفاد الوقود اللازم لتشغيل المولدات.

وأوضح المستشفى، أن هذا الخطر يتزامن مع نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، ما يهدد حياة المرضى والجرحى ويعيق بشكل كبير القدرة على تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 196 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.