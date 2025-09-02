فعاليات مكثفة لمهرجان المسرح التجريبي: ورش أداء وندوات فكرية وعروض عربية ودولية

تنطلق اليوم الثلاثاء فعاليات الدورة الثانية والثلاثين من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، ببرنامج حافل يشمل ورشًا تدريبية وندوات فكرية وعروضًا مسرحية عربية ودولية.

يبدأ البرنامج بثلاث ورش متخصصة:

الأداء التوافقي يقدمها إرك مكاريان من الولايات المتحدة، الأداء الحركي يقدمها شويمدي من اليابان، وتُقام الورشتان من الحادية عشرة صباحًا حتى الواحدة ظهرًا. كما تُقام ورشة ثالثة بعنوان الإلقاء علم وفن، يقدّمها خالد عبد السلام من مصر في الإسماعيلية، من الرابعة عصرًا حتى الثامنة مساءً.

أما الندوات الفكرية، فيستضيف المجلس الأعلى للثقافة ثلاث جلسات متتابعة:

من العاشرة صباحًا حتى الثانية عشرة ظهرًا، بعنوان المسرح ما بعد الموجة: البصريات، السينما والذكاء الاصطناعي، بمشاركة د. عبد الناصر حنفي (مصر)، د. خالد الخشن (لبنان)، د. عبد الله العابر (الكويت)، د. عصام عبود (العراق)، من الثانية عشرة والنصف ظهرًا حتى الثانية مساءً، بعنوان المسرح والذاكرة الشعبية، ويشارك فيها د. علي شبيب ورد (تونس)، ود. أحمد مجدي (مصر)، من الثانية والنصف عصرًا حتى الثالثة والنصف، بعنوان سيناريوهات مستقبلية في الذكاء الاصطناعي، بمشاركة المخرج والباحث المسرحي عزت إسماعيل (مصر).

وعن العروض المسرحية:

وفي المساء، تُعرض أربعة عروض مسرحية متنوعة: "Moments of Awareness من رومانيا على مسرح الجمهورية في السادسة مساءً، طوق من المملكة العربية السعودية على مسرح الفلكي في الثامنة مساءً، العرض الإيطالي Coppelia un ballet mécanique على مسرح الهناجر في التوقيت نفسه، وتُختتم الفعاليات بمسرحية قهوة ساخنة من مملكة البحرين على مسرح الغد في العاشرة مساءً".