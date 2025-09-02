قال الفنان محمد أبو داوود، إنّه يحب مصر ويخاف عليها، موجها رسالة إلى شعب مصر: «خلوا بالكم من بلدكم، لأن المؤامرة على مصر كبيرة مش من دلوقتي، ولكن من عام 2011، ثم نجانا الله وعدنا إلى مسارنا».

وأضاف في حواره لبرنامج «ستوديو إكسترا»، عبر قناة «إكسترا نيوز»: «القوى الكبرى والمؤامرة التي تُحاك على مصر مازالت مستمرة، ومصر لم تسقط في عام 2013، وكرمنا الله بقيادتنا وجيشنا واستطعنا الحفاظ على بلدنا ووعي شعبنا».

وواصل: «الشعب المصري صاحب حضارة، لا أقصد التماثيل، ولكن جذوره ضاربة في الأرض، ولديه قرون استشعار، وعندما يشعر بالخطر، فإنه يبدأ الدفاع عن بلده، وبخاصة البسطاء والغلابة، هم الذين حموا مصر في الفترة الصعبة».

ونوه أن البعض يصر على إسقاط مصر، مستشهدًا بالأوضاع على الحدود المصرية مع السودان وليبيا وسوريا ولبنان حتى غزة، ومحاولة التهجير ونقل الحرب على أرض مصر.

ودعا المصريين إلى التحمل، مضيفًا: «أعلم أن هناك معاناة وأسعار، ولكن هذا الغلاء مقصود لاستهداف مصر، فالحوثيون استهدفوا السفن في البحر الأحمر، وبالتالي أعاقوا دخلنا في قناة السويس، ومصر خسرت مبالغ كبيرة من دخل القناة».