عثرت فرق التنقيب بمدينة بيرّه الأثرية بولاية أدي يامان جنوب شرق تركيا، على تمثال صغير يجسّد الإله المصري القديم باتايكوس، فيما يعد اكتشافا نادرا.

وفي تصريحات للصحفيين الاثنين، قال مدير المتاحف بولاية أدي يامان، محمد ألقان، إن أعمال التنقيب تتواصل في المقبرة المعروفة باسم "سُلّم الأبدية".

وأعلن ألقان العثور على قبر يعود إلى نحو ألفين و100 عام، ويحتوي على مجموعة من التماثيل الصغيرة.

وأشار إلى أن الفحص بيّن أن القطع تضم تميمة خزفية مزخرفة تجسد الإله المصري باتايكوس، إضافة إلى خرزات وتمائم مختلفة.

ولفت إلى أن القبر بُني على طراز الهياكل تحت الأرضية، ويضم رفات 14 شخصا، ويعود إلى الحقبة الهلنستية.

وتابع: "تم العثور في القبر على تمثال باتايكوس، وهي المرة الأولى التي يظهر فيها مثل هذا الاكتشاف في أعمال التنقيب بمنطقة الأناضول."

وتعد بيرّه إحدى المدن الخمس الكبرى لمملكة كوماجيني التي يعود تاريخها إلى العصر الهلنستي قبل الميلاد.